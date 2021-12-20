Дмитрий Азаров предложил Молодежному правительству участвовать в организации крупных событий

Дмитрий Азаров встретился с представителями Молодежного правительства Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров встретился с новым составом Молодежного правительства региона VI созыва.

Молодежное правительство формируется на конкурсной основе среди кандидатов в возрасте от 18 до 35 лет. Это должны быть граждане РФ, постоянно проживающие в Самарской области. В этом году в отборе принимали участие 2048 человек. По итогам конкурса определили 17 победителей, еще 46 человек вошли в команды министров.

Во время встречи представители Молодежного правительства озвучили свои инициативы в сфере туризма, ЖКХ, транспорта, а также предложили помощь в борьбе с коронавирусом, в частности, в информировании населения о важности вакцинации.

Глава региона предложил Молодежному правительству принимать участие в крупных мероприятиях, в частности, в организации юбилейной «Российской студенческой весны», которая пройдет в Самаре весной 2022 года.

- Надеюсь, вами будет выстроена командная и эффективная работа, которая сможет объединить усилия многих людей. Я рассчитываю на вас. Самарская область нуждается в ваших силах и вашей энергии. Именно в ваших руках – будущее региона, - сказал губернатор.