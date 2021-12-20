Профессор Самарского университета Петр Кабытов стал почетным гражданином Самарской области

Дмитрий Азаров вручил Петру Кабытову знаки отличия почетного гражданина

Заведующий кафедрой российской истории Самарского национального исследовательского университета имени академика Королева Петр Кабытов стал почетным гражданином Самарской области.

Знаки отличия глава региона Дмитрий Азаров вручил Петру Кабытову во время подведения итогов акции «Народное признание» в понедельник, 20 декабря.

Петр Кабытов с 1983 года заведует кафедрой университета (ранее он работал в Самарском государственном университете, который вошел в состав объединенного Самарского университета). Имеет звание заслуженного деятеля науки РФ, награжден грамотой Минобразования России. По его инициативе издали «Историко-культурную энциклопедию Самарской области».

- Ваши научные, исторические, краеведческие исследования внесли огромный вклад в то, чтобы мы больше знали, а значит, больше любили Самарскую область. Ваши научные изыскания создали платформу для последователей и учеников, чтобы самые храбрые гипотезы получили подтверждение в будущем, - сказал Дмитрий Азаров.