Два самолета вынужденно сели в аэропорту Курумоч из-за сильного снегопада в Оренбурге

Ситуация находится на контроле транспортной прокуратуры Фото: Альберт ДЗЕНЬ

Утром во вторник, 21 декабря 2021 года, в самарском аэропорту Курумоч вынужденно сели два самолета из Санкт-Петербурга и Москвы. Оба летели в Оренбург, но не смогли там приземлиться из-за сильного снегопада. Об этом сообщает Приволжская транспортная прокуратура.

— Рейсы SU 1244 Шереметьево — Оренбург и FV 6453 Пулково — Оренбург совершили посадку в аэропорту Самары из-за неблагоприятных погодных условий в Оренбурге. Пассажиров разместили в здании аэровокзала. Им предоставлены все необходимые услуги, — рассказали в надзорном ведомстве.

Отметим, что на борту, который летел из Москвы, находились 137 человек. А на втором самолете — 113. Рейсы планируется возобновить после расчистки взлетно-посадочных полос на аэродроме в Оренбурге.

В аэропорт Курумоч выехал Куйбышевский транспортный прокурор. Ситуация находится на контроле надзорного ведомства.