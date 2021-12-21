В тольяттинскую больницу закупят специальный аппарат для тренировки мышц тазового дна

Главврач Тольяттинской детской клинической больницы Светлана Гаршина и глава БФ "ЕВИТА" Ольга Шелест давно сотрудничают. Фото Инга Пеннер

В следующем году в Тольяттинскую детскую клиническую больницу привезут комплекс биологической обратной связи «Колибри», который нужен для тренировки мышц тазового дна. Такой аппарат поможет пациентам с рядом серьезных расстройств как по гинекологии, так и в сфере урологии и проктологии. Поставку оплатит благотворительный фонд «ЕВИТА».

По словам главы организации, Ольги Шелест, вопрос о закупке встал ребром недавно – после того, как фонд обратилась мама ребенка с атрезией ануса (у мальчика не сформировалось анальное отверстие).

- Для таких детей предусмотрена реабилитация, может быть даже по ОМС, но не в Самарской области, - рассказала Ольга Шелест. – И семье, которая к нам обратилась, приходится 4 раза в год ездить в Москву, тратя при этом по 300 тысяч рублей. Они просили помочь им попасть на очередной курс. Но я подумала: разве не проще ли купить такой аппарат для больницы, чтобы все дети в нашем регионе могли проходить подобную реабилитацию?

По согласованию с министром здравоохранения Самарской области Арменом Беняном чудо-аппарат решено было установить в Тольяттинской детской клинической больнице, где есть стационар, а значит, мамы смогут находиться там вместе со своими детьми.

Стоимость прибора – полмиллиона рублей. Часть денег на его закупку перечислили самарские бизнесмены, остальное фонд «ЕВИТА» оплатил из собственного резервного фонда. Поставка аппарата намечена уже на январь 2022 года.

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