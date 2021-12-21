Дмитрий Богданов рассказал о мерах поддержи предпринимателей Самарской области в 2021 году

Для представителей МСП разработаны специальные государственные и региональные программы

В Самарской области прошло заседание общественного совета по защите прав предпринимателей при прокуратуре. В нем принял участие министр экономразвития и инвестиций региона Дмитрий Богданов. Он рассказал о поддержке представителей малого и среднего бизнеса в 2021 году.

По словам главы Минэкономразвития, несмотря на непростую обстановку, вызванную пандемией коронавируса, сфера МСП показала хорошие темпы роста. Число предприятий выросло с 123,8 до 128,8 тысяч единиц. Количество индивидуальных предпринимателей увеличилось на 10,7% и теперь составляет 587,2 тысячи человек. Кроме того, в Самарской области зарегистрированы свыше 90 тысяч самозанятых.

— Большое внимание уделяется механизмам поддержки представителей малого и среднего бизнеса, особенно из наиболее пострадавших отраслей. В Самарской области реализуются федеральные и региональные программы. Они направлены на восстановление МСП после кризиса 2020 года, а также носят предупредительный характер, — отметил Дмитрий Богданов.

Так, предпринимателям региона предоставляют безвозмездные компенсации за нерабочие дни, льготные кредиты, льготные микрозаймы до 1 млн рублей по ставке 1% годовых. Также в губернии проводится информационная поддержка бизнес-сообщества. Работают центры «Мой бизнес», горячая линия 8-800-300-63-63 и портал mybiz63.ru.