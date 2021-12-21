В Самаре прошел финал Foodtech Russia Accelerator

Венчурный фонд Самарской области принял решение инвестировать в одного из финалистов

15 декабря 2021 года в Самаре состоялся финал Foodtech Russia Accelerator. 15 стартапов-финалистов со всей России смогли реализовать тестовое внедрение на инфраструктуре корпоративных партнеров акселератора.

- Этот акселератор - это способ поддержки самарских средних и крупных предприятий, которые решили пойти по пути открытых инноваций, и мы помогаем бизнесу внедрять в производство лучшие стартапы со всей России, - отметил министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

Foodtech Russia Accelerator дает возможность инновационным стартапам напрямую предложить бизнесу свой продукт. Топ-менеджеры корпораций проводят их тестирование на инфраструктуре предприятия. Организаторами программы стали министерство экономического развития и инвестиций Самарской области и Ассоциацией молочных производителей «Дамол» при поддержке дистрибьютора «Далимо», продовольственного интернет-магазина «Домашкино», ресторанных сетей и других компаний.

В этом году на участие в акселераторе подали заявки 278 проектов из 60 городов России, Туркменистана, Казахстана и Беларуси. Из них 84 стартапа уже организовывают первые продажи, а 100 проектов находятся в стадии масштабирования бизнеса. К участию в акселераторе было допущено 36 стартапов, которые были отобраны профильными аналитиками из корпораций-партнеров.

Самыми популярными направлениями деятельности стартапов стали: еда будущего и новые продукты, e-commerce, цифровизация общепита, доставка и логистика в Foodtech, роботизация и автоматизация, цифровизация и автоматизация ритейла, производство БАДов, суперфудов и пищевых добавок, коррекционное питание и цифровые решения для пищевой промышленности.

15 финалистов Foodtech Russia Accelerator провели оплачиваемый пилот на площадках партнеров. Лучшие проекты продолжат работу с корпорациями. Венчурный фонд Самарской области принял решение инвестировать в стартап Muul, который предлагает облачное производство упаковки товаров. Проект предназначен значительно упростить процесс создания упаковки, ликвидировать посредников, что сделает упаковку товаров доступной любому клиенту на рынке.