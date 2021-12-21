Победителей конкурса рисунков «Самара — мой чистый город» наградят 24 декабря 2021 года

Жюри выбрало лучшие рисунки на тему "Чистая Самара" Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре подвели итоги конкурса детского рисунка «Самара — мой чистый город». Его с 29 ноября до 15 декабря 2021 года совместно проводили «Комсомольская правда» и департамент городского хозяйства и экологии Самары.

Всего было три номинации. В каждой — по три места. В числе победителей — девять ребят. Их ждут дипломы и главные призы.

1 место:

— Дима Жестков — 746 голосов

— Ваулина Мария — 719

— Вероника Самара — 246

2 место:

— Маркова Полина — 237

— Александр Самара — 138

— Фролова Анастасия — 129

3 место:

— Гаипназарова Лия — 124

— Исякаева Елизавета — 113

— Васильченко Алексей — 111

Подарки получат также авторы других работ — первые 30 человек по рейтингу голосования.

— Бикмухаметов Доминик 87

— Кабиров Дамир 79

— Павел Поларшинов 70

— Курбатов Ринат 66

— Выползов Матвей 65

— Даша Кондрашова 45

— Бесчастнова Алена 41

— Алиса Иванова 38

— Варвара Самара 35

— Первов Семен 28

— Любашенко Софья 25

— Суворов Валера 23

— Королева Елизавета и Марина 23

— Кильянова Ксения 21

— Демченко Егор 20

— Феоктистова Татьяна 18

— Чигладзе Зураб 18

— Данил Аширяев 15

— Кузнецова Арина 15

— Ваня Кондрашов 14

— Вера Ерина 13

— Мартыненко Константин 10

— Арина Лехина 9

— Василиса Чумак 5

— Якимова Елизавета Никитична 5

— Умрихина Ксения 5

— Сайфуллина Марина 4

— Семен Петров 4

— Александр Самара 4

— Кудряшов Александр 4

Награждение состоится в пятницу, 24 декабря 2021 года, в 12:00 в пресс-центре «КП-Самара». Он находится по адресу: улица Лесная, 9. Отметим, что мероприятие пройдет с соблюдением коронавирусных ограничений. Необходимо будет надеть маски и придерживаться социальной дистанции.