Победителей конкурса рисунков «Самара — мой чистый город» наградят 24 декабря 2021 года

Жюри выбрало лучшие рисунки на тему "Чистая Самара"
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Самаре подвели итоги конкурса детского рисунка «Самара — мой чистый город». Его с 29 ноября до 15 декабря 2021 года совместно проводили «Комсомольская правда» и департамент городского хозяйства и экологии Самары.
Всего было три номинации. В каждой — по три места. В числе победителей — девять ребят. Их ждут дипломы и главные призы.
1 место:
— Дима Жестков — 746 голосов
— Ваулина Мария — 719
— Вероника Самара — 246
2 место:
— Маркова Полина — 237
— Александр Самара — 138
— Фролова Анастасия — 129
3 место:
— Гаипназарова Лия — 124
— Исякаева Елизавета — 113
— Васильченко Алексей — 111
Подарки получат также авторы других работ — первые 30 человек по рейтингу голосования.
— Бикмухаметов Доминик 87
— Кабиров Дамир 79
— Павел Поларшинов 70
— Курбатов Ринат 66
— Выползов Матвей 65
— Даша Кондрашова 45
— Бесчастнова Алена 41
— Алиса Иванова 38
— Варвара Самара 35
— Первов Семен 28
— Любашенко Софья 25
— Суворов Валера 23
— Королева Елизавета и Марина 23
— Кильянова Ксения 21
— Демченко Егор 20
— Феоктистова Татьяна 18
— Чигладзе Зураб 18
— Данил Аширяев 15
— Кузнецова Арина 15
— Ваня Кондрашов 14
— Вера Ерина 13
— Мартыненко Константин 10
— Арина Лехина 9
— Василиса Чумак 5
— Якимова Елизавета Никитична 5
— Умрихина Ксения 5
— Сайфуллина Марина 4
— Семен Петров 4
— Александр Самара 4
— Кудряшов Александр 4
Награждение состоится в пятницу, 24 декабря 2021 года, в 12:00 в пресс-центре «КП-Самара». Он находится по адресу: улица Лесная, 9. Отметим, что мероприятие пройдет с соблюдением коронавирусных ограничений. Необходимо будет надеть маски и придерживаться социальной дистанции.