В мэрии Самары прокомментировали жалобы горожан на запрет посещать новогодние утренники в детсадах

Во многих садиках Самары родителей не пускают на детские утренники. Фото: Архив "КП"

В департаменте образования прокомментировали жалобы горожан на запрет посещать новогодние утренники в детсадах.

Напомним, родители юных самарцев в социальных сетях пожаловались: несмотря на обещания губернатора Дмитрия Азарова позволить родителям с QR-кодом присутствовать на новогодних праздниках в детсадах, руководители дошкольных учреждений по-прежнему запрещают это делать.

И. о. руководителя департамента образования Самары Илья Осипов отметил, что необходимо создавать условия для обеспечения максимальной безопасности как родителей и детей, так и работников общеобразовательных учреждений.

- Именно с этой целью администрациям детских садов рекомендовано осуществлять допуск родителей на утренники при наличии QR-кода, справки о перенесенном заболевании, либо ПЦР-теста. Это хорошее решение, - прокомментировал Илья Осипов журналисту «КП-Самара». – Но если у вас есть сомнения в том, что руководитель детсада неправомерно не пускает родителей на утренники, то рекомендуем в первую очередь обратиться за разъяснением к нему, либо в отдел дошкольного образования депобра. Мы готовы разобраться в каждом конкретном случае и предоставить все необходимые разъяснения.