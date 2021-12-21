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Общество21 декабря 2021 11:25

В мэрии Самары прокомментировали жалобы горожан на запрет посещать новогодние утренники в детсадах

Во многих садиках Самары родителей не пускают на детские утренники
Ольга НОВИКОВА
Ольга НОВИКОВА
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Во многих садиках Самары родителей не пускают на детские утренники.

Во многих садиках Самары родителей не пускают на детские утренники.

Фото: Архив "КП"

В департаменте образования прокомментировали жалобы горожан на запрет посещать новогодние утренники в детсадах.

Напомним, родители юных самарцев в социальных сетях пожаловались: несмотря на обещания губернатора Дмитрия Азарова позволить родителям с QR-кодом присутствовать на новогодних праздниках в детсадах, руководители дошкольных учреждений по-прежнему запрещают это делать.

И. о. руководителя департамента образования Самары Илья Осипов отметил, что необходимо создавать условия для обеспечения максимальной безопасности как родителей и детей, так и работников общеобразовательных учреждений.

- Именно с этой целью администрациям детских садов рекомендовано осуществлять допуск родителей на утренники при наличии QR-кода, справки о перенесенном заболевании, либо ПЦР-теста. Это хорошее решение, - прокомментировал Илья Осипов журналисту «КП-Самара». – Но если у вас есть сомнения в том, что руководитель детсада неправомерно не пускает родителей на утренники, то рекомендуем в первую очередь обратиться за разъяснением к нему, либо в отдел дошкольного образования депобра. Мы готовы разобраться в каждом конкретном случае и предоставить все необходимые разъяснения.