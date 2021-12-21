В Самарской области 21 декабря 2021 года коронавирус подтвердился у 574 человек

Заболеваемость COVID-19 в Самарской области продолжает снижаться Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Стала известна статистика заболеваемости коронавирусом в Самарской области на вторник, 21 декабря 2021 года. За минувшие сутки в регионе выявили 574 случая заражения. Общее число достигло 195 236.

Количество выздоровевших почти в два раза превысило число тех, кто заболел. Лечение закончили 1 006 пациентов. За все время победить COVID-19 смогли 145 607 жителей губернии.

При этом умерли еще 20 пациентов, у которых ранее диагностировали коронавирус. Всего с начала пандемии в Самарской области зафиксировали уже 6 097 летальных случаев.

Отметим, в регионе решили усилить тестирование на КВИ в новогодние праздники. Особое внимание уделят тем, кто прилетает в аэропорт Курумоч из-за границы. В регион не должен пробраться новый омикрон-штамм. Он опасен тем, что быстро поражает легкие.