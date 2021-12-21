Из Самары в Рождествено 20 декабря 2021 года открыли временную зимнюю дорогу

Проехать через национальный парк смогут не все. Фото: "Самарская Лука"

В Самарской области официально открыли зимнюю дорогу в национальном парке «Самарская Лука». Как сообщили представители заповедника, зимником смогут воспользоваться только те автолюбители, которые оформили письменное разрешение администрации нацпарка.

Зимник будет работать с 20 декабря 2021 года до 15 марта 2022 года. Временный лесной маршрут будет проходить по маршруту урочище «Белые домики» до села Шелехметь. На дороге будет введен контрольно-пропускной режим.

Временный проезд будет разрешен жителям села Рождествено, а также их близким родственникам. Также воспользоваться зимником можно грузовому транспорту для доставки грузов, необходимых для жизнеобеспечения местного населения. Однако для проездка водителям грузового транспорта необходимо будет предоставить ходатайство от администрации Рождествено. Беспрепятственно по временной зимней дороге смогут проехать только спецавтомобили экстренных служб.

Чтобы получить разрешение на проезд по зимней дороге через национальный парк необходимо подать в дирекцию заповедника или в Рождественское объединенное участковое лесничество заявление, а также копии документов, подтверждающих наличие регистрации или проживания родственников в селе Рождествено.

Проезд иного легкового транспорта до Шелехмети будет осуществляться только при наличии путевки на посещение «Самарской Луки». Оформить путевой лист можно на официальном сайте или в администрации нацпарка, а также подать заявление можно в конторах участковых лесничеств Самарской области.