Новую школу на 1500 мест начнут строить в Волжском районе в 2022 году

В Самарской области подписали первое в стране концессионное соглашение в сфере образования

В Самарской области в 2022 году построят новую школу на 1500 мест. Ее возведут в рамках ГЧП в селе Лопатино Волжского района. В пятницу, 17 декабря 2021 года, правительство региона подписало соответствующее соглашение с компанией «ПроШкола». Оно стало первым в сфере образования.

— Это серьезное достижение команды областного правительства во главе с губернатором. Вместе с коллегами из компании «ПроШкола» мы подготовили новый отраслевой механизм и качественные документы, которые могут использовать и другие регионы, — сказал министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

Правительство региона планирует и дальше сотрудничать с ООО «ПроШкола» — концессионером, утвержденным правительством РФ. По словам губернатора Самарской области Дмитрия Азарова, сформирован перечень из 12 объектов, которые планируется построить в ближайшие годы. Это позволит создать еще 12,5 тысяч мест в школах.

Сейчас власти губернии готовятся к подписанию с «ПроШколой» трех концессионных соглашений по строительству новых учебных заведений и обсуждают еще несколько проектов.