В Самаре «Студенческая весна – 2022» пройдет в формате уличного карнавала

Губернатор поддержал озвученные идеи Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров провел совещание по подготовке и проведению на территории Самарской области ХХХ Всероссийского фестиваля «Российская студенческая весна» в 2022 году. Планируется расширить формат мероприятия и провести карнавал на улицах Самары.

- «Российская студенческая весна-2022» выйдет на улицы города, станет по-настоящему общегородским праздником, событием для всех жителей губернии, - отметил Дмитрий Азаров.

В настоящее время в Самарской области началась работа по подготовке фестиваля. По распоряжению главы региона создана рабочая группа, в которую вошли главы профильных министерств, представители общественных молодежных организаций, участники волонтерского движения, творческие деятели, руководство вузов.

Сопредседатель рабочей группы Павел Красноруцкий предложил пригласить для участия в «Российской студенческой весне» танцевальные коллективы из стран СНГ и провести массовое выступление на улицах города, задействовав всех жителей и гостей региона. Дмитрий Азаров оценил эту идею, отметив, что идея карнавального шествия в Самаре будет новым импульсом для «Студвесны».

Кроме того, прозвучали идеи ввести в фестиваль не только выступления творческих коллективов, но и обширную деловую программу для обсуждения студенческих инициатив. По задумке организаторов, в рамках фестиваля «Российская студенческая весна» планируется проведение целого ряда мероприятий, которые, в том числе будут претендовать на вхождение в Книгу рекордов. Все предложения будут обсуждаться 24 декабря на заседании комиссии Госсовета по науке и образованию.