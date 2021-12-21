«СамАрт» и МТС подарили самарским школьникам экогид по театру и новогоднюю сказку. ФОТО: Предоставлено "Комсомолке"

Во вторник, 21 декабря, в новом здании самарского театра юного зрителя «СамАрт» прошла презентация экогида, который совместно разработали театр и компания МТС. Он в забавных стихах и иллюстрациях рассказывает юным зрителям о правилах поведения в театре.

В создании экогида приняли участие эксперты «СамАрта», а также самарские школьники и их родители и педагоги, сдававшие макулатуру для переработки и создания бумаги, на которой напечатан первый тираж. Сбор вторсырья проходил в ноябре 2021 года, в общей сложности в рамках акции было собрано более 300 килограмм старых тетрадей, альбомов, журналов и прочего.

- МТС ежегодно реализует множество самых разных социальных проектов, направленных на развитие территорий, поддержку исорического и культурного наследия, образования детей. Мы осознаем важность экологических инициатив и стараемся вовлечь детей и взрослых в активное участие в экопроектах, - рассказал директор МТС в Самарской области Александр Меламед.

Иллюстрации к гиду создала известная самарская художница Елена Загороднева, стихи к ним создал Алексей Елхимов, а подробный текст к каждому пункту написала Екатерина Аверьянова. Экземпляр гида от «СамАрта» и МТС мог получить каждый, кто пришел на премьеру новогодней сказки «Кто будет считать звезды…».

Спектакль «Кто будет считать звезды…» основан на сказках автора «Ежика в тумане» Сергея Козлова. Постановка рассказывает о четырех друзьях – Ежике, Медвежонке, Зайчике и Белочке, которые рассуждают о жизни, счастье и смысле снов. Перед спектаклем ребят поздравили с Новым Годом Дед Мороз и Снегурочка.