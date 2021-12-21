В Самарской области рыбак получил условный срок за 66 выловленных раков

Ущерб оценили в 15 тысяч рублей Фото: Наталья АРТЯКОВА

В суде Приволжского района Самарской области вынесли приговор 50-летнему рыбаку из села Бестужевка, которого с поличным поймали во время ловли раков на многозаходные ловушки. За 66 раков, выловленных из Волги, в отношении браконьера было возбуждено уголовное дело по пункту «б» части 1 статьи 256 УК РФ «Незаконная добыча водных биологических ресурсов».

По версии следствия, в период с 5 по 7 сентября 2021 года мужчина занимался браконьерством напротив села Кашпир Приволжского района. 50-летний рыбак устанавливал многозаходные ловушки для ловли раков, использование которых запрещено законом.

- Полицейские задержали злоумышленника в момент, когда он извлекал раков из многозаходных ловушек. С помощью пяти ловушек он успел выловить 66 раков, после чего его противоправная деятельность была пресечена, - рассказали в пресс-службе Сызранской транспортной прокуратуры.

Ущерб, нанесенный водным биологическим ресурсам, составил более 15180 рублей. Браконьер признал свою вину и возместил причиненный ущерб. Суд назначил обвиняемому наказание в виде 8 месяцев лишения свободы условно.