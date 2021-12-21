Самарцы стали меньше тратить на новогодние подарки детям Фото: Архив "КП"

Жители Самары стали меньше тратить на новогодние подарки детям. К такому выводу пришли аналитики сервиса объявлений «Юла» и Райффайзенбанка.

По данным Райффайзенбанка, в Самаре средний чек на покупки для детей оказался ниже, чем в других городах-миллионниках. В декабре 2021 года он достиг 1768 рублей - несмотря на общий рост цен он оказался на 1% ниже, чем в декабре 2020-го. А вот, например, в Челябинске траты на подарки для детей за год выросли на 46%, в Екатеринбурге- на 40%, в Новосибирске – на 36%.

Чаще всего перед Новым годом, по данным аналитиков «Юлы», жители Самары покупают наборы Lego, машинки Hot Wheels и куклы Barbie. Причем на наборы Lego приходится аж две трети продаж в категории игрушек. Также спросом пользуются машинки Hot Wheels (6%), куклы L.O.L. и Barbie (по 5%), роботы-трансформеры (3%) и бластеры Nerf (2%).

Дороже всего из игрушек для самарцев в декабре 2021 года обойдутся машинки Hot Wheels — они стоят 4046 рублей (в начале года они стоили 1017 рублей). Набор Lego в Самаре на Юле можно в среднем приобрести за 1490 рублей (в начале года они стоили в среднем 2013 рублей). А вот робота-трансформера можно приобрести за 899 рублей.