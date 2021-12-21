Повышение операционной эффективности позволило самарскому предприятию сэкономить в 2021 году полмиллиарда рублей

Над повышением энергоэффективности предприятия работает весь коллектив. Фото АО «КНПЗ»

Только по энергосбережению Куйбышевский НПЗ в 2021 году реализовал 13 мероприятий, в том числе, включающие переоборудование мощностей и технологические изменения в производстве. Сберечь энергоресурсы помогают и более очевидные средства: на Куйбышевском НПЗ заменили более 90% ламп наружного освещения. Общая экономия от перехода на современные экологичные источники света составила 3,7 млн рублей. LED-освещение позволяет сократить потребление электричества, затраты на обслуживание светильников и количество отработанных ртутьсодержащих ламп, требующих специализированной утилизации. Благодаря применению LED-ламп в 2020 году КНПЗ сократил потребление электричества на 889 тыс. киловатт-часов. Но и этот показатель заводчане улучшили, присоединившись к акции День Земли: отключив всего на час освещение в офисных зданиях, нефтепереработчики помогли планете и сэкономили энергоресурсы.