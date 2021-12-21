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Общество21 декабря 2021 13:06

Тариф на вывоз мусора утвердили в Самарской области на 2022 год

Подписан соответствующий приказ
Анастасия ФИЛАТОВА
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Тариф на услуги по обращению с ТКО в следующем году не изменится

Тариф на услуги по обращению с ТКО в следующем году не изменится

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области установили единый предельный тариф на услуги регоператора ООО «ЭкоСтройРесурс» по вывозу мусора на 2022 год. Соответствующий приказ 15 декабря подписала глава департамента ценового и тарифного регулирования региона Алена Гаршина.

Согласно документу, для жителей Самарской области в следующем году ничего не изменится. Предельный тариф на услуги по обращению с ТКО с 1 января по 31 декабря 2022 года по-прежнему составит 598,16 рублей за кубический метр (с учетом НДС). Данная сумма не меняется уже несколько лет.

Добавим, что на другие услуги цены все-таки вырастут. К примеру, в Самаре подорожает эвакуация автомобилей, плата за электроэнергию, а также стоимость проезда в общественном транспорте.