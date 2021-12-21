Муниципалитеты Самарской области оценят по уровню взаимодействия с инвесторами

В Самарской области оценят работу с инвесторами. ФОТО: Предоставлено "Комсомолке"

В среду, 15 декабря представители министерства экономического развития и инвестиций Самарской области провели рабочее совещание с органами местного самоуправления городских округов и муниципальных районов Самарской области по вопросам улучшения инвестиционного климата на их территорииях.

В ходе совещания, которое прошло в режиме видеоконференции, были рассмотрены вопросы организации системной работы, направленной на развитие и стимулирование инвестиционной деятельности, повышения эффективности взаимодействия с предпринимательским сообществом, а также предоставление мер государственной поддержки инвестиционным проектам.

Помимо прочего минэкономразвития теперь будет ежегодно оценивать работу муниципалитетов по уровню развития инвестиционной деятельности, поддержки малого и среднего предпринимательства, качеству информационного раздела для инвесторов на сайте администрации, эффективности взаимодействия инвесторов с должностными лицами, развитию муниципально-частного партнерства. Лучшие практики органов местного самоуправления будут тиражироваться на региональном уровне.

Всего в Самарской области сегодня реализуется свыше 200 инвестпроектов на 1,4 трлн рублей. В результате запуска проектов, которые курирует наше министерство, в этом году регион получит более 7,4 тысячи рабочих мест.