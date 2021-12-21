В Самаре нашли людей, достойных "Народного признания"

Одной из победительниц стала юная звездочка из Кинель-Черкасс Юлия Гаврилова

В Самаре наградили лауреатов премии "Народное признание". Дипломов премии удостоились лучшие в каждой из шести номинаций. В этом году награждение прошло уже в 14 раз. Номинантов собрали в зале театра оперы и балета, для них устроили шикарный прием с подарками и большим количеством музыкальных номеров. Волжский народный хор, Алена Азарова, детский музыкальный коллектив - все дарили свои песни тем, кто удостоился народного признания.

- . И в этом году, несмотря на вызовы, с которыми мы столкнулись из-за пандемии, у нас рекордное количество людей, которые были выдвинуты, номинированы на это высокое звание. Я рад тому, что мы не забываем говорить слова благодарности всем, кто ее заслуживает. Такое признание дорогого стоит, - обратился ко всем номинантам глава региона Дмитрий Азаров.

В этом году претендентов на победу было много. Своих коллег и знакомых выдвигали жители городов и сел, потом шло народное голосование. Всего на рассмотрение поступили более 529 заявок, 60 человек дошли до финала. Среди награжденных оказались и талантливые ребята, и волонтеры, и благотворители.

Депутат Живайкин вручил награды в номинации "Признание и уважение"

Первыми награждали победителей в номинации "Мы вместе". Здесь подарки получили люди, которые помогают другим и делают мир немного лучше. Лауреатами стали председатель организации, помогающей многодетным семьям, Светлана Бабинская, волонтер из Чапаевска Екатерина Епонешникова, президент общественной организации поддержки и развития спортивных единоборств «Сплочение» Сергей Иванов.

Лауреатами номинации "Признание и уважение" стали глава областного родительского собрания Елена Климова, заслуженный работник сельского хозяйства Александр Старостин и доктор философских наук Александр Бодров.

Победители номинации "Память и слава" Любовь Гомонова, Алексей Ларин и Лидия Морозова. У микрофона Герой России Александр Баранов

Не обошли награды и молодых ребят - тех, кому строить жизнь региона в будущем, прославлять Самарскую область. Так, юная певица из Кинель-Черкасского района Юлия Гаврилова стала героиней, дойдя до финала детского Евровидения в этом году. Также в этой номинации, "Наследники победителей", наградили санитара больницы №4 в Самаре Егор Поваляев и тольяттинская студентка Ольга Потешкина. Кстати, награды молодым вручил Денис Бокурадзе, режиссер театра-студии "Грань", который попросил ребят не верить в то, что успеха можно добиться по одном клику. И отметил, что в жизни всего придется добиваться трудом.

Наградили и "героев нашего времени". Эти люди совершили настоящий подвиг. Например врач больницы им. Середавина Сергей Терехин работал не покладая рук в пандемийный период, а житель Хворостянского района зимой спас тонущего рыбака. Еще один награжденный - заместитель председателя Поволжского регионального отделения межрегиональной общественной научно-просветительской организации «Национальная академия туризма» Вадим Якунин.

В конце всех ждал финальный музыкальный подарок и речь губернатора, в которой он поблагодарил всех собравшихся за веру в родной регион и за их позитивное отношение к жизни.

- И я хочу искренне вас поблагодарить за ваш труд, ответственность, терпение, взаимопонимание. Следующий год совершенно точно будет радостным и счастливым, я в это верю. А когда поверят все, то так и будет, - резюмировал Дмитрий Азаров.