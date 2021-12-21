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Общество21 декабря 2021 14:42

В Самаре на содержание 13 общественных туалетов в 2022 году потратят 11,5 миллионов рублей

Администрация Самары ищет подрядчика на проведение работ
Наталья АРТЯКОВА
Наталья АРТЯКОВА
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Обслуживать туалеты подрядчик будет до 30 июня 2022 года

Обслуживать туалеты подрядчик будет до 30 июня 2022 года

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Власти Самары начали искать подрядчика, который в 2022 году будет заниматься содержанием общественных уличных туалетов. На эти цели из городского бюджета будет выделено до 11,5 миллионов рублей.

По контракту в зоне ответственности подрядной организации будут 13 объектов, среди которых четыре стационарных туалета в сквере Высоцкого, под площадью Славы со стороны ул. Маяковского, в Струковском саду и на площади Куйбышева, а также мобильные павильоны в сквере на главной площади города, скверах им. Пушкина и им. Фадеева, по две кабины в парке Победы и на Вертолетной площадке, уборные в Ерик Парке Куйбышевского района и в Красноглинском районе возле у ДК «Октябрь».

Победитель электронных торгов по контракту обязан поддерживать порядок в уличных туалетах, мыть их, а также прибираться на прилегающей территории. Кроме того, подрядчик обязан следить за расходными материалами и своевременно вывозить отходы.

Итоги аукциона подведут 30 декабря 2021 года. Победитель торгов должен будет содержать общественные туалеты до 30 июня 2022 года.