В 2022 году фермеры Самарской области смогут получить грант на реализацию сельхозпроектов

Итоги конкурсного отбора планируется подвести уже в конце февраля.

30 декабря 2021 года стартует прием заявок на получение грантов «Агростартап-Регион». В 2022 году фермеры Самарской области смогут получить поддержку для реализации своих бизнес-проектов в сфере сельского хозяйства.

В 2021 году семь фермеров региона получили гранты на общую сумму более 27 миллионов рублей. В 2022 году на эти цели планируется выделить до 30 миллионов рублей. Новый механизм поддержки малых форм хозяйствования, созданный по инициативе губернатора Самарской области Дмитрия Азарова, стал продолжением комплексного подхода к развитию фермерского и кооперативного движения, так как одним из обязательных условий его использования является вступление фермера в сельскохозяйственный кооператив.

Подробности о получении гранта «Агрострартап-Регион» в 2022 году можно узнать на официальном сайте Министерства сельского хозяйства в разделе «Документы/Объявления. Заявки принимаются до 10 февраля 2022 года по адресу: 443100, Самарская область, г. Самара, ул. Невская, д.1, е-mail: mcx@samregion.ru, телефон: (846) 337-64-52, (846) 337-76-96, каб. 113.