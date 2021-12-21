Самарцам предложили найти тигра в трамвае и получить за это приятный сюрприз

Акция продлится до 23 декабря 2021 года

Администрация Самары запустила конкурс среди своих подписчиков и Инстаграм. Для участие в розыгрыше нужно найти наклейку с тигром в одном из городских трамваев, сфотографироваться и выложить у себя в профиле, отметив на фото аккаунт администрации.

Тигров можно найти в трамваях № 5, 22 и 20. Победителя выдерут случайным образом с помощью специального приложения. Итоги будут подведены 23 декабря 2021 года. Победителя дет приз от МП «ТТУ».

Городские власти отметили, что награждение победителя состоится в торжественной обстановке в городском депо «ТТУ». А совсем скоро в Самаре стартует традиционная предновогодняя акция в общественном транспорте «Новогодний маршрут».