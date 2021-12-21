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Общество21 декабря 2021 15:26

Самарцам предложили найти тигра в трамвае и получить за это приятный сюрприз

Нужно сделать фотографию наклейки с тигром и ждать результатов конкурса
Наталья АРТЯКОВА
Наталья АРТЯКОВА
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Акция продлится до 23 декабря 2021 года

Акция продлится до 23 декабря 2021 года

Администрация Самары запустила конкурс среди своих подписчиков и Инстаграм. Для участие в розыгрыше нужно найти наклейку с тигром в одном из городских трамваев, сфотографироваться и выложить у себя в профиле, отметив на фото аккаунт администрации.

Тигров можно найти в трамваях № 5, 22 и 20. Победителя выдерут случайным образом с помощью специального приложения. Итоги будут подведены 23 декабря 2021 года. Победителя дет приз от МП «ТТУ».

Городские власти отметили, что награждение победителя состоится в торжественной обстановке в городском депо «ТТУ». А совсем скоро в Самаре стартует традиционная предновогодняя акция в общественном транспорте «Новогодний маршрут».