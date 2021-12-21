В Самаре девушки с пакетами на голове сильно удивили прохожих

В Африке и Азии подобное никого не удивляет Фото: принтскрин видео.

В Самаре уже не редкость встретить представителей разных стран мира. В Самарском национальном исследовательском университете учатся не только российские студенты, но и молодые люди из Китая, Германии, Сербии и даже Африки. Зачастую после окончания обучения, иностранные студенты находят в Самаре свою любовь и остаются здесь жить.

Иностранцы, приехавшие в Самару, не сразу принимают особенности российской культуры. Так, несмотря на жизнь в другой стране, часто приезжие живут по вековым традициям своего народа. Самарцы уже привыкли к тому, что у некоторых коллег чай по расписанию, а кто-то обедает на полу на подушках. Однако некоторые традиции крайне удивляют жителей Самары.

Так, например, в телеграм-канале «Топор» появилась необычная для российской действительности видеозапись. Две негритянки в современных пуховиках идут по заснеженной улице, неся пакет с продуктами… на голове. Автор видео утверждает, что необычные девушки были замечены на одной из улиц в Самаре.

- Молодцы, девчонки! Главное им удобно, и руки можно в карманах погреть, - комментируют видеоролик россияне.

Действительно, в ответ на вопрос «Почему некоторые народы носят груз на голове?», логично сказать, что это удобно. Россиян, конечно, удивляют подобные традиции, но вот для жителей Африки, Азии или южной Европы – это обычное дело. Поразительно, как человек может пройти несколько километров с огромным тюком на голове, при этом ни капли не устав.

Исследователи давно уже выяснили, что никакой магии в этом нет. Просто груз на голове неподвижен, нагрузка сосредоточена по линии позвоночника, поэтому по сути никакой мышечной работы не совершается. Физиологи утверждают, что переноска тяжестей на голове является самой экономичной для человеческого организма. В подтверждение этому феномену – закон физики: перемещая груз с постоянной скоростью по горизонтальной поверхности, человек практически не совершает работы, кроме затрачиваемой на преодоление силы трения.