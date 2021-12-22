В Самарской области объявили желтый уровень опасности из-за 28-градусного мороза

Сильные морозы продержатся в Самарской области до конца рабочей недели Фото: Архив "КП"

В Самарской области объявили желтый уровень опасности. В предстоящие дни в регионе ударят морозы до -28 градусов. Об этом сообщает Приволжское УГМС.

По данным синоптиков, днем в среду, 22 декабря 2021 года, температура воздуха опустится до -11…-16 градусов. В ночь на четверг, 23 декабря, похолодает до -17…-22 градусов. Днем аналогично. Возможен небольшой снег. В ночь на пятницу, 24 декабря, ожидается мороз до -23…-28 градусов. Днем температура воздуха будет держаться в пределах -15…-20 градусов.

ГУ МЧС по Самарской области призывают жителей быть осторожнее и теплее одеваться при выходе на улицу. Обязательно нужно взять с собой перчатки или варежки. Металлические украшения на морозе лучше не носить. Не стоит отправляться на прогулку на голодный желудок — у организма тогда будет мало сил на борьбу с холодом. Также спасатели не рекомендуют пить спиртное и курить на морозе.