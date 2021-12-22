Умер бывший тренер «Крыльев Советов» Виктор Антихович

Виктор Антихович возглавлял "КС" с 1988 по 1993 год Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

Ушел из жизни бывший наставник самарской футбольной команды «Крылья Советов» Виктор Антихович. Заслуженного тренера России не стало в понедельник, 20 декабря 2021 года. Он умер на 77-м году жизни. Об этом сообщает пресс-служба «КС».

— Виктор Петрович открыл множество талантливых футболистов. Он был прекрасным специалистом. Выражаем глубокие соболезнования его родным и близким. Мы скорбим вместе с вами, — говорится в сообщении самарского клуба.

Отметим, Виктор Антихович начал свою футбольную карьеру в 1964 году и именно в «Крыльях Советов». Также он выступал в составе самарской команды с 1969 по 1970 год. В дальнейшем Виктор Антихович стал главным тренером «КС». Он занимал этот пост с 1988 по 1993 год.