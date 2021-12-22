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Общество22 декабря 2021 8:36

В Самаре могут приостановить движение судов до Рождествено

Это связано с ухудшением ледовой обстановки
Анастасия ФИЛАТОВА
Комментарии (2)Комментарии (2)(2)
Суда с трудом пробираются между льдин / Фото: РЕЧФЛОТ-63

Суда с трудом пробираются между льдин / Фото: РЕЧФЛОТ-63

В среду, 22 декабря 2021 года, возможны задержки до 30 минут в движении речных судов по маршруту Самара — Рождествено. Причина — тяжелая ледовая обстановка. Не исключено, что переправу и вовсе временно закроют.

— Из-за понижения температуры и дальнейшего ухудшения ледовой обстановки на Волге движение судов может быть остановлено в ближайшие 1-2 суток, — говорится в сообщении Самарского речного пассажирского предприятия.

Жителей призывают быть внимательнее при планировании поездок. По данным перевозчика, суда на воздушной подушке запустят между Самарой и Рождествено, только когда на реке закончится ледостав.