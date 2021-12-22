Коронавирус 22 декабря 2021 года выявили у 565 жителей Самарской области

Пятый день подряд в регионе выявляют меньше 600 случаев заражения Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Появились последние данные о заболеваемости коронавирусом в Самарской области. В среду, 22 декабря 2021 года, в регионе заразились еще 565 человек. Общее число случаев инфицирования теперь составляет 195 801.

Пока заболеваемость идет на спад, темпы выздоровления, наоборот, стремительно растут. За минувшие сутки больничные закрыли 1 012 человек. За все время победить COVID-19 удалось 146 619 жителям Самарской области.

Также снизилась смертность среди ковид-пациентов. По последним данным, скончались 15 человек. Общее число летальных случаев достигло 6 112.