Жители Чапаевска сняли на видео бегающую по городу косулю

Косулю встреча с людьми напугала Фото: Скриншот с видео

Во вторник, 21 декабря 2021 года, в Чапаевск забрела необычная гостья. На одной из улиц города местные жители встретили косулю. Очевидцы успели заснять ее на видео.

Необычная встреча произошла во дворе дома на улице Медицинской, 8. Если мужчина просто удивился косуле, то та, наоборот, была явно напугана. По словам автора ролика, на ее теле были видны следы крови.

Житель Чапаевска попытался наладить с косулей контакт, но она, ожидаемо, не стала отвечать на вопросы, откуда она и что с ней случилось. Дикое животное поспешило убежать от мужчины подальше. Оно стремительно перескочило дорогу и скрылось в неизвестном направлении.

Местные жители предполагают в соцсетях, что охотники могли убить мать косули, поэтому она и оказалась в городе. Кто-то видел, что на нее пыталась напасть собака. Что с ней стало дальше, удалось ли ей вернуться в лес — неизвестно.