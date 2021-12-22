Самарцы рассказали, как изменилось их отношение к вакцинации от COVID-19

Больше половины жителей Самарской области не поменяли свое мнение о вакцинации Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Самарцы рассказали, как изменилось их отношение к вакцинации против коронавируса. Как выяснилось, 64% жителей региона не поменяли свою точку зрения насчет прививок. И только 34% признались, что теперь по-другому относятся к этому вопросу. Таковые данные опроса, который провел сервис по поиску работы hh.ru.

Так, 37% респондентов сообщили, что всегда были за вакцинацию, еще 27% всегда были против. А вот 22% опрошенных заявили, что раньше не хотели бы делать прививку, но из-за резкого роста заболеваемости поменяли свое мнение. Еще 14%, наоборот, теперь не поддерживают идею вакцинации.

Кроме того, 66% самарцев рассказали, что продолжают соблюдать меры безопасности. Они по-прежнему носят маски и перчатки, пользуются антисептиком и регулярно моют руки с мылом. 12% признались, что начали соблюдать эти меры еще тщательнее, еще 12% уже устали от этого. А вот 8% заявили, что вообще никогда не придерживались коронавирусных ограничений.