Самарцы рассказали, что ждут от ежегодной пресс-конференции Владимира Путина 23 декабря 2021 года

Самарцы рассчитывают, что много вопросов будет посвящено молодежи и семейной политике Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Президента России Владимира Путина. Глава государства ответит на актуальные вопросы в стране и мире. Председатель правления Ассоциации профсоюзных организаций студентов Самарской области Сергей Заика и директор Самарского колледжа сервисных технологий и дизайна Татьяна Санникова рассказали, каких тем ждут от предстоящего обсуждения.

Сергей Заика рассказал, что смотрит большую конференцию каждый год. В этом году он надеется услышать от Президента страны о новых мерах поддержки для молодежи и для семейной политики.

- Конечно, ожидаю, что будет говориться об этой категории больше, потому что первый год у нас действует закон о молодёжной политике. Отмечу, что предыдущие прямы эфиры запомнились как раз-таки подобными интересными объявлениями, которые направлены на улучшение жизни и быта молодёжи прежде всего, семейной молодёжи, я говорю прежде всего о материнском каптале после рождения первого ребёнка, о дополнительных выплатах, что является позитивной повесткой и не может мне радовать, - отметил председатель правления Ассоциации профсоюзных организаций студентов Самарской области.

Директор Самарского колледжа сервисных технологий и дизайна выразила надежду, что в этом году Президент уделит особое внимание развитию среднего профессионального образования. Татьяна Санникова отметила, что новые инициативы в сфере образования будут благоприятно влиять не только на сферу губернии, но и страны в целом. Также директор отметила, что особое внимание необходимо уделить патриотическому воспитанию молодежи, будут совершенствоваться существующие программы и появятся новые.