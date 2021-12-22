В Самарской области соцпредприятиям вручили гранты на развитие проектов

Дипломы победителям конкурса вручил глава Минэкономразвития региона Дмитрий Богданов

Социальные предприятия Самарской области получили гранты на развитие проектов. Дипломы победителям конкурса во вторник, 21 декабря 2021 года, вручил глава регионального министерства экономического развития и инвестиций Дмитрий Богданов.

— В прошлом году в реестре состояли всего 23 соцпредпринимателя. Сегодня их уже 139. Надеемся, что как можно больше людей начнут заниматься и этим видом деятельности. Мы их будем всячески поддерживать. В 2022 году рассчитываем совместно с соцпредпринимателями обсудить и выработать новые меры поддержки, — отметил Дмитрий Богданов.

По словам министра, региональный конкурс, который провели в этом году для социально ориентированного бизнеса, стал одной из новых мер поддержки. Для победителей предусмотрены безвозмездные субсидии от 100 до 500 тысяч рублей. Эти деньги предприниматели могут направить на аренду или ремонт помещения, приобретение оборудования, сырья и расходных материалов, а также на другие цели, направленные на реализацию проекта. Грант нельзя использовать на оплату налогов, займов или кредитов.