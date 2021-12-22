Депутаты самарской думы подарили детям подарки по акции «Елка желаний»

Ребят с Новым годом поздравил Дед Мороз

В преддверии Нового года для воспитанников Центра помощи детям имени Фролова устроили праздник, на котором побывали Дед Мороз и Снегурочка. Они вместе с депутатами думы Самары дарили подарки ребятам.

Депутаты приняли участие в акции «Елка желаний». Уже не первый год они посещают Центр, воспитанники которого пишут свои пожелания на открытках и вешают их на елки. Ребята очень ответственно относятся к этому делу, потому как точно знают: загаданное исполнятся.

Ребята просят кукол, игрушки, разные машинки, а те, кто постарше – гаджеты. Вокруг так и слышится, как дети рассказывают друг другу, что им подарили.

- Очень приятная и почетная миссия – приносить радость детям. Если в глазах у них зажжется огонек радости и надежды, значит, мы не зря прожили этот день! – рассказал депутат Данил Морозов.

Депутат Ольга Куракина не первый год участвует в акции и на этот раз приготовила в подарок маленькой девочке гирлянды, которая она попросила в своем пожелании. «Когда вручаешь подарок, то каждый раз видишь детский восторг и радость, от которых можно растрогаться до слез! Очень приятно, что можешь сделать маленькое чудо для маленького ребенка!» - поделалась впечатлениями Ольга Ивановна.

- Делать подарки порой гораздо приятнее, чем получать. Дети – наша радость, наше будущее. Заботиться и помогать им – неотъемлемая часть жизни каждого взрослого. И, если мы можем создать маленькое чудо для тех, кто остался один в большом мире, мы должны это сделать, — сказал председатель Думы городского округа Самара Алексей Дегтев.

Одним из главных подарков для всех детей стала встреча с Дедом Морозом. Вместе они читали стихи, пели песенки и водили хоровод вокруг елочки. Как рассказал председатель Общественного молодежного парламента при Думе Самары Алексей Сатонин, который вот уже 15 лет исполняет роль Деда Мороза, сохранить у детей веру в чудо – это огромная ответственность. «Сегодня было очень много радости и искренних улыбок, я думаю, это главная благодарность для Деда Мороза!» - рассказал Сатонин.