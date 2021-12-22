В Самаре начали строить высотку на Третьей просеке, ради которой вырубили дубовую рощу

Строители уже обустраивают фундамент. Фото: наш.дом.рф

В Самаре начали строить высотку на Третьей просеке, ради которой застройщик вырубил находящуюся здесь дубовую рощицу. Несмотря на протесты местных жителей, строители уже занимаются устройством фундамента. Фото со строительной площадки опубликованы на сервисе наш.дом.рф.

Работы на площадке на Третьей просеке, напротив МТЛ «Арена», стартовали в начале ноября этого года. Жители окрестных домов забили тревогу – на их глазах рабочие безжалостно вырубали существующую здесь дубовую рощицу. Однако просьбы людей остановить застройку остались без ответа – власти сообщили, что все законно, у СЗ «Статус» - оказались все необходимые документы на землю и на будущую высотку.

Сейчас, судя по фото, рабочие уже приступили к устройству фундамента. Работы ведет генподрядчик - СК «Лидер». Здесь планируется строительство 10-этажного 9-секционного жилого дома. Судя по опубликованной документации, в доме будет 444 квартиры (245 однокомнатных, 96 двухкомнатных и 103 трехкомнатных). Также предусмотрен паркинг на 328 машиномест и гостевой паркинг на 41 авто.

Дом обещают построить до конца 2025 года.