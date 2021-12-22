В Самаре в океанариуме рассказали, вход по QR-коду или нет

Для входа в океанариум понадобится QR-код о вакцинации или заменяющие его документы Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре в океанариуме ответили на популярный вопрос посетителей: вход по QR-коду или нет? Сегодня это один из самых частых вопросов, который задают жители и гости города, которые хотят попасть в океанариум.

- При посещении океанариума действуют стандартные коронавирусные ограничения, такие же, как для входа, например, в торговые центры, - объяснили в океанариуме журналисту «КП-Самара».

Чтобы попасть в океанариум, посетителям нужно предъявить QR-код о вакцинации от коронавируса и документ, удостоверяющий личность.

- Также подойдет ПЦР-тест с отрицательным результатом, сделанный не более чем за 72 часа до посещения океанариума, либо справка о перенесенном до полугода назад COVID-19 или о медотводе о вакцинации, - отметили в океанариуме.

Напомним, океанариуму в Самаре недавно исполнилось два года. Здесь посетители могут полюбоваться более чем на четыре тысячи водных обитателей, в том числе – на пингвинов, крокодилов и акул.

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