Между тиграми в самарском зоопарке разразился настоящий конфликт из-за елочки Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарском зоопарке тигры чуть не подрались из-за елки. Конфликт из-за зеленой красавицы разразился между животными во время празднования Нового года 22 декабря.

В самарском зоопарке традиционно отметили наступающий новый год. Пришедшим на экскурсию школьникам рассказали о повадках грозного и величественного символа года – тигра. А потом устроили показательное кормление величественных хищников в специально украшенном зелеными елочками вольере. В это время между ними и произошел конфликт.

В Самарском зоопарке сейчас живут два тигра – самец Кактус и самка Кассандра. Как рассказали очевидцы журналисту «КП-Самара» едва завидев мясо, Кактус бросился к еде. А вот Кассандра съела буквально пару кусочков и отошла – гораздо больше ее заинтересовала одна из установленных в вольере елок.

- Тигрица принялась увлеченно грызть ветки, - рассказали очевидцы журналисту «КП-Самара». – Кактус ел мясо и все косился на нее – мол, чем она там занимается. Потом бросил мясо и тоже пошел к елочке – причем именно к той, которую грызла тигрица, хотя в вольере их было несколько. Оттеснил Кассандру и тоже начал ее грызть.

Тигрица сначала обомлела от такой наглости, но потом решила отвоевать елку.

- Кассандра принялась рычать на Кактуса и в итоге отогнала его к другой елке, - поделились очевидцы.