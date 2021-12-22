В Самаре из кранов может пойти кипяток

Жителей Самары просят осторожнее пользоваться горячей водой Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Вода в кранах жителей Самары станет еще горячее. Ее температуру повысят из-за наступления морозов.

— Из-за понижения температуры воздуха ПАО «Т Плюс» планирует повысить температуру прямой сетевой воды в магистральных трубопроводах до 115 градусов, — сообщили в пресс-службе мэрии Самары.

Самарцев призывают как можно осторожнее пользоваться горячей водой, особенно это касается детей. А управляющие компании и ТСЖ теплоэнергетики попросили проверить правильность работы тепловых пунктов и узлов смешения.

Напомним, в ближайшие дни в Самарской области ожидаются сильные морозы. Столбик термометра опустится ниже -20 градусов. Из-за этого в регионе объявили желтый уровень опасности. К выходным синоптики прогнозируют небольшое потепление — до -6 градусов днем и до -12 градусов ночью.