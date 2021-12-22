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Общество22 декабря 2021 13:03

В Самаре из кранов может пойти кипяток

Температуру воды повысят из-за сильных морозов
Анастасия ФИЛАТОВА
Комментарии (2)Комментарии (2)(2)
Жителей Самары просят осторожнее пользоваться горячей водой

Жителей Самары просят осторожнее пользоваться горячей водой

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Вода в кранах жителей Самары станет еще горячее. Ее температуру повысят из-за наступления морозов.

— Из-за понижения температуры воздуха ПАО «Т Плюс» планирует повысить температуру прямой сетевой воды в магистральных трубопроводах до 115 градусов, — сообщили в пресс-службе мэрии Самары.

Самарцев призывают как можно осторожнее пользоваться горячей водой, особенно это касается детей. А управляющие компании и ТСЖ теплоэнергетики попросили проверить правильность работы тепловых пунктов и узлов смешения.

Напомним, в ближайшие дни в Самарской области ожидаются сильные морозы. Столбик термометра опустится ниже -20 градусов. Из-за этого в регионе объявили желтый уровень опасности. К выходным синоптики прогнозируют небольшое потепление — до -6 градусов днем и до -12 градусов ночью.