В Самарской области с начала года потратили миллиард на ПЦР-тестирование на коронавирус

Число тестов на коронавирус в Самарской области превысило плановые значения. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области с начала 2021 года потратили около миллиарда рублей на ПЦР-тестирование на коронавирусную инфекцию. Об этом рассказал директор Территориального фонда обязательного медицинского страхования Самарской области Владислав Романов.

Как рассказал Владислав Романов, сумма затрат фонда на ПЦР-тестирование за 11 месяцев в четыре раза превысила запланированные объемы.

- В начале года на проведение тестов территориальной программой было предусмотрено 232 миллиона рублей, - пояснил он. – На эти деньги предполагалось провести 397301 исследований. Однако в результате за 11 месяцев выполнено уже 1,7 млн ПЦР-тестов на сумму, превысившую миллиард рублей.

При этом глава регионального ФТОМС отметил, что «входной» и «выходной» ПЦР-тесты для контактных по ковиду самарцев, а также исследования для медработников оплачиваются не за счет ОМС.

Сейчас ПЦР-тестирование на COVID-19 в Самарской области выполняют 14 лабораторий и сетей лабораторий, в том числе коммерческих. По данным ТФОМС, больше всего тестов на коронавирус за 11 месяцев 2021 года по ОМС выполнили ООО «ЦКДЛ» (959,5 тысяч тестов), ГБУЗ СОКЦ СПИД (219 тысяч тестов) и ООО «Наука ПЦР» (204 тысячи тестов).