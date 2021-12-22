«Единая Россия» подвела итоги первой сессии в новом созыве Госдумы

Главным итогом работы обновленной партийной фракции стало принятие федерального бюджета на 2022-2024 годы

«Единая Россия» подвела итоги первой сессии в Госдуме VIII созыва и обозначила планы на весеннюю сессию. Фракция ведет основную работу по реализации народной программы, с которой она вышла на выборы.

В бюджете на предстоящую «трехлетку» были заложены средства на народную программу, а именно средства на поддержку семей с детьми, помощь инвалидам и людям пожилого возраста, модернизацию первичного звена здравоохранения, капитальный ремонт и строительство новых школ, поставку в регионы новых школьных автобусов и машин скорой помощи, обновление общественного транспорта, строительство сельских Домов культуры и многое другое. В общей сложности расходы на социально значимые направления вырастут на 107,5 млрд рублей, из которых 46 млрд будет реализовано уже в 2022 году.

Кроме того, «единороссы» приняли несколько важных законов, а именно закон, освобождающий семьи с двумя детьми от уплаты НДФЛ при продаже квартиры, закон о защите соцвыплат от списаний за долги, Госдума поддержала законопроект «Единой России» о продлении и расширении дачной амнистии, закон об отмене обязательного техосмотра для автовладельцев-физических лиц и ужесточена ответственность для водителей-лихачей. Рассмотрели вопрос о повышении уровня минимального размера оплаты труда и соцподдержки. Кроме того, была проработана тема ужесточения ответственности за неуплату алиментов.

В следующие годы «Единая Россия» продолжит работу над реализацией народной программы. Депутаты планируют принять законопроект о бесплатной госпитализации родителей с детьми-инвалидами в стационарах, а также обеспечить защиту прав детей, получающих пенсию по потере кормильца, при подработке в каникулы и поступлении в вузы, ужесточить наказание для педофилов и др.

Руководитель фракции «Единая Россия» Самарской Губернской Думы Александр Живайкин отметил значимость народной программы. По его словам, социально-ориентированные бюджеты - непременно позволят сохранить политическую стабильность, и направлены на достижение национальных целей развития.