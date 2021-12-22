Суровый мороз в -29 градусов ударит в Самарской области 24 декабря

Будет снежно и морозно Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области ударит суровый мороз до -29 градусов. Такую температуру синоптики прогнозируют в ночь на пятницу, 24 декабря 2021 года. Накануне ночью температура местами по региону уже опустится до -27 градусов. А днем будет до -22 - пора доставать самые теплые шубы и шапки.

Сами жители Самары к таким прогнозам относятся без энтузиазма. Начало зимы выдалось очень теплым, чаще всего температура была около ноля градусов. И тут - резкое похолодание. В среду к вечеру уже похолодало до -15 градусов, а ночью сразу температурные антирекорды. Конечно же, после того, как снег шел на фоне 0 -5 градусов и таял, морозец привел к появлению гололедицы. А значит, пострадали не только отмороженные носы, но и отбитые коленки и попы.

Днем в пятницу тоже будет достаточно холодно - до -20 градусов, а в субботу днем потеплеет до -9 - 14 градусов. Однако, подует сильный ветер до 15-20 метров в секунду и будет идти снег.

Метеозависимым же людям остается только посочувствовать, ведь столь рекзие погодные изменения не слишком хорошо сказываются на их самочувствии.