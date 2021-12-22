Администрация Самары просит горожан быть осторожными в новогодние праздники

Особое внимание нужно уделить безопасности детей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Администрация Самары в преддверии Нового года и Рождества напомнила жителям и гостям города о соблюдении правил безопасности в местах массового скопления людей. Также особое внимание нужно уделять детям и не оставлять их без присмотра.

Так, самарцам напомнили, что нельзя трогать бесхозные вещи и предметы, а также приближаться к подозрительным транспортным средствам. В первую очередь необходимо отойти на безопасное расстояние и сообщить о находке в полицию (02, 102) или в экстренную службу 112. При возникновении чрезвычайной ситуации нужно немедленно обращаться в МЧС по номеру 01 или 101.

Любознательность детей также необходимо вовремя ограничить. Ребенку нужно заранее объяснить, что найденный на улице или в подъезде предмет может представлять опасность.

Стоит отметить, что ложное сообщение об акте терроризма является преступлением. За такое сообщение предусмотрена уголовная ответственность, вплоть до лишения свободы.

Администрация Самары напомнила контактные телефоны экстренных служб города:

- ГКУ «Поисково-спасательная служба Самарской области» - 992-99-99;

- Служба спасения – 01, 101, 112;

- «Единая дежурно-диспетчерская служба» г.о. Самара – 951-71-35;

- МКУ «Поисково-спасательный отряд г.о. Самара» – 930-56-79;

- Скорая медицинская помощь – 03, 103.