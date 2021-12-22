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Здоровье22 декабря 2021 15:07

В самарском Роспотребнадзоре объяснили, почему не хотели разрешать ресторанам дольше работать

В Самарской области барам и ресторанам разрешили работать до часа ночи
Вячеслав СОРОКИН
Вячеслав СОРОКИН
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Барам и ресторанам разрешили работать ночью

Барам и ресторанам разрешили работать ночью

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Самарской области ослабили ограничения для баров, ресторанов и других заведений, действующие в условиях пандемии. По просьбам владельцев заведений, им разрешили работать до часа ночи.

Во время обсуждения данных послаблений в региональном оперштабе глава Управления Роспотребнадзора по Самарской области Светлана Архипова высказывалась против увеличения времени их работы (ранее все заведения могли работать лишь до 23:00).

В эфире радио «КП» Светлана Архипова рассказала, что в различных заведениях есть вероятность наличия бессимптомного заразившегося коронавирусом. Сам он может даже не знать о наличии у себя коронавируса, но способен заразить других посетителей, у которых заболевание может протекать с серьезными последствиями.

- Со стороны врачей в данном случае рекомендация - сократить до минимума участие в больших мероприятиях, которые могут стать источников заражения, - сказала Архипова, отметив, что лучше проводить время в проверенных компаниях, с которыми часто контактируете.

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