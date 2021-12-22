В поезде "Тольятти - Москва" в 2022 году появятся двухэтажные вагоны

В 2022 году из Тольятти в Москву поедут двухэтажные вагоны. Обновление подвижного состава планируют в поезде №66/65. В этом году такие вагоны нового поколения появились на маршруте Оренбург - Москва. Планы по дальнейшему обновлению анонсировал начальник Куйбышевской железной дороги Вячеслав Двитриев. Он отметил, что в 2021-2022 годах запланировано поставить 131 двухэтажный вагон. Также они будут курсировать в составе поезда "Ульяновск-Москва".

В планах Куйбышевской железной дороги также запуск новых маршрутов. Например, это совершенно новый проект "Девять столиц", в рамках которого Самару и Петербург также могут связать двухэтажные поезда. В 2022 году этот проект только будет обсуждаться. Предложения для правительства РФ РЖД уже предоставило.

В этом году в Самарской области уже появились "Ласточки". По маршруту до Жигулевского моря и Сызрани уже перевезено более 463 тысяч человек. По словам начальника железной дороги спрос на этот продукт огромный. Ранее мы рассказывали про проект запуска премиальных "Ласточек".