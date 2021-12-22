Кто выиграл квартиру и машину в Самаре в третьем этапе викторины для вакцинированных

Победителей выбирали в прямом эфире

22 декабря 2021 года в Самарской области прошел финальный розыгрыш викторины «Вакцинация – это жизнь!». Обладателями ценных призов стали 1002 жителя региона, которые прошли вакцинацию от коронавируса.

Среди участников викторины был разыгран автомобиль, квартира и 1000 сертификатов номиналом по 4 тысячи рублей. В финале приняли участие 530 тысяч самарцев. Эта цифра показала, что викторина, инициированная региональным минздравом и губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым, стала по-настоящему народной.

Обладателем квартиры стала Любовь Фатерова из поселка Венера города Похвистнево, а автомобиль выиграла Татьяна Леонова из Жигулевска. Чиновники поздравили победителей и поблагодарили всех тех, кто не победил, но защитил свое здоровье, сделав прививку.

Узнать о своем статусе в розыгрыше можно на сайте «Карта жителя Самарской области, а также уточнить информацию можно по телефону горячей линии викторины 8-800-511-63-03.