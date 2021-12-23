Министр промышленности региона высказался о банкротстве "Самара -Авиагаза"

«Самара — Авиагаз». Фото: 2gis.ru

В министерстве промышленности Самарской области прокомментировали ситуацию вокруг банкротства предприятия "Самара-Авиагаз". Ранее его работники написали открытое письмо указав, что считают происходящее рейдерским захватом. Они отметили, что предприятие выполняет ряд крупных заказов и из-за сложившихся трудностей не может исполнить свои обязательства перед заказчиком. В министерстве промышленности прокомментировали ситуацию, отметив, что на компании изготавливается важное оборудование.

- ООО «Самара-Авиагаз» является одним из звеньев в цепи машиностроения. Производственная деятельность «Самара-Авиагаз» осуществляется в тесной кооперации с предприятиями - разработчиками и изготовителями газотурбинного, дизельного, газопоршневого и компрессорного оборудования. От стабильной работы «Самара-Авиагаз» зависит ряд других производств. Поэтому для нас в первую очередь важна устойчивая работа предприятия, сохранение трудового коллектива и обеспечение социальных гарантий для каждого работника, - подчеркнул министр промышленности и торговли Самарской области Андрей Шамин.

Тем временем судебные разбирательства продолжаются. Заседание по делу о банкротстве должно было состояться 22 декабря 2021 года, но было отложено, теперь до 17 января. В сентябре были приняты дополнительные меры по обеспечению сохранности имущества должника. На данный момент некоторые кредиторы отказались от долгов. Другие же на договоренность не пошли. Среди кредиторов завода - компании, представляющие коммунальные услуги, поставщики, другие участники сбытовой цепочки и даже охранная фирма. Пока что судьба предприятия остается неопределенной. КП-Самара будет следить за происходящим.