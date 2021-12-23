В Самаре ушел из жизни заслуженный врач РФ и экс-начальник госпиталя ветеранов войн Олег Яковлев

Начальник госпиталя - советник ректора, профессор Олег Яковлев, крайний справа Фото: Личный архив

В Самаре 23 декабря 2021 года стало известно о смерти известного в городе и во всей области медика, заслуженного врача России, доктора медицинских наук и профессора Олега Яковлева. Именно по его инициативе в регионе была создана система оказания медицинской помощи ветеранам в регионе. Об этом сам Яковлев вспоминал в интервью нашему корреспонденту. Более 25 лет Олег Григорьевич руководил областным клиническим госпиталем для ветеранов войн. После того, как Яковлев покинул пост, его назначили почетным начальником учреждения и всецело посвятил себя науке в области здоровья ветеранов войн.

Олег Яковлев был учеником Владимира Дамиановича Середавина. Именно он учил молодого медика, давал ему советы и воспитал будущего главу гастроэнтерологического отделения новой больницы на улице Ташкентской. В последние годы Олег Яковлев также трудился в университете "Реавиз", будучи советником ректора по науке. 22 июня 2022 года ему должно было исполниться 70 лет.

О смерти Олег Яковлева сообщил самарский журналист Виталий Добрусин.

- Мне позвонил ректор института "Реавиз" Николай Александрович Лысов, где последнее время трудился Олег Григорьевич, и сказал, что они общались еще вчера. Да, Олег Григорьевич был слаб, но он говорил о своих планах. О своих творческих планах, - пишет Виталий Аркадьевич на своей странице.

Коллеги Олега Яковлева говорят, что он боролся с онкологией, от этой же болезни ранее умерла супруга Олега Григорьевича.

Редакция КП-Самара приносит свои соболезнования родным и близким великолепного медика, которому тысячи пациентов благодарны за неравнодушие и спасение.

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