Самарцы недовольны переносом остановки «Улица Нагорная» на пересечении с Ново-Вокзальной

Решение будет принято после анализа дорожной ситуации Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Недавно было принято решение о переносе автобусного остановочного пункта «Улица Нагорная» по улице Ново-Вокзальной. Это было необходимо для ликвидации дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов на данном участке. Однако жители остались недовольны нововведениями властей.

- Перенос остановки автобусов на 80 метров от трамвайной повлекло за собой массу неудобств, - озвучила свои претензии самарчанка Татьяна Павлова на личном приеме главы Самары Елены Лапушкиной.

Руководитель департамента транспорта Самары Сергей Маркин объяснил причину переноса остановочного пункта. Дело в том, что место, где раньше находилась автобусная остановка, является очагом аварийности. Зачастую там происходили наезды на пешеходов.

- После переноса остановки не было зафиксировано ни одной аварии. Мы рассмотрим вариант переноса автобусной остановки ближе к трамвайной, - сообщил Сергей Маркин.

Решение о переносе остановочного пункта будет приниматься совместно с управлением ГИБДД после анализа дорожной ситуации. Вопрос жительницы Самары был взят на контроль прокуратуры и МВД.