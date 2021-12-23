В Кировском районе Самары дороги будет обслуживать ООО «Кедр-1»

Из-за некачественной уборки снега в прошлом году директора "Кедр-1" хотели снять с долности и оштрафовать Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Департамент ГХиЭ Самары подвел итоги электронных торгов на выбор подрядной организации, которая займется обслуживанием дорог, пешеходных зон и элементов обустройства в Кировском районе. Заявку подала одна организация ООО «Кедр-1», которая и стала победителем.

По контракту, за обслуживание и эксплуатацию дорог до 30 июня 2022 года подрядчик получит 231,8 миллионов рублей.

Напомним, ранее ООО «Кедр-1» стал фигурантом скандала. Депутат Госдумы Александр Хинштейн усомнился в профпригодности компании и написал обращение в прокуратуру, с целью проведения проверки. Как выяснилось, «Кедр-1» не располагал достаточным количеством спецтехники, поэтому в 2020-2021 году были зафиксированы нарушения в качестве уборки снега. В настоящее время уголовные дела, возбужденные в отношении ООО «Кедр-1» и МП «Благоустройство» находятся в стадии расследования.