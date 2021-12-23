В Самаре мошенник взял у друга покататься автомобиль и выставил его на продажу

Полицейские быстро нашли похищенный автомобиль на сайте объявлений Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В полицию обратился 51-летний житель Самары, который утверждал, что его автомобиль похитили. Как выяснилось, он дал своему знакомому машину в аренду, но через некоторое время тот перестал выходить на связь.

Ранее судимый за мошенничество 35-летний самарец попросил у своего старшего знакомого автомобиль «Hyundai Elantra» в аренду. Владелец иномарки, полагаясь на порядочность товарища, не стал оформлять письменный договор аренды и передал ключи. Первое время платежи за пользование машиной исправно поступали, но через некоторое время арендатор перестал выходить на связь. Самарец насторожился и написал заявление об угоне в полицию.

Сотрудники правоохранительных органов провели оперативно-розыскные мероприятия и обнаружили похожий по приметам автомобиль на сайте бесплатных объявлений. Мошенник выставил на продажу чужое имущество за 800 тысяч рублей. Машину нашли в одном из автосалонов в Куйбышевском районе Самары.

В отношении злоумышленника, который ранее был судим за мошенничество, было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное в крупном размере». Иномарку вернули законному владельцу, он поблагодарил полицейских за оперативную работу по раскрытию преступления.