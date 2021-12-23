В Сызрани пьяный водитель сначала согласился пройти медосвидетельствование, но потом резко передумал

Водитель заплатит штраф и будет лишен водительских прав. Фото: ГУ МВД по Самарской области

Полицейские из Сызрани во время дежурства заметили на улице Астраханской подозрительный автомобиль марки «Форд». Остановив транспортное средство, сотрудники ДПС заметили, что у водителя есть явные признаки опьянения.

Полицейские предложили 33-летнему сызранцу пройти медицинское освидетельствование в специальном учреждении. Водитель согласился, но, приехав в наркологический диспансер, он резко передумал и отказался от процедуры.

В отношении задержанного был составлен административный материал за отказ от прохождения освидетельствования на состояние опьянения. Теперь нетрезвому водителю грозит штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение водительских прав на три года. Иномарку сызранца поместили на специализированную стоянку.