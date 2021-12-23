В Самарской области волонтеры ежедневно помогают медикам в пунктах вакцинации от COVID-19

Волонтеры измеряют жителям региона температуру и помогают заполнить документы

Партия «Единая Россия» подвела итоги работы волонтерских центров в 2021 году. Они функционируют по всей стране, в том числе в Самарской области.

Так, добровольцы помогают пожилым людям и пациентам, которые находятся на самоизоляции. Также они оказывают помощь врачам: возят медиков на вызовы и обратно, работают в пунктах вакцинации и в колл-центрах, а еще доставляют лекарства и питание. Кроме того, активисты принимают обращения от жителей региона. С апреля 2020 года на горячую линию акции «Мы вместе» поступило свыше 130 тысяч звонков.

В Сызрани добровольцы уже два месяца доставляют обеды врачам в ковидное отделение Центральной городской больницы. Помимо этого, волонтеры «Единой России» вошли в состав 25 мобильных прививочных бригад. Они работали на массовых вакцинациях против коронавируса в Самаре, Тольятти и Сызрани. По словам координатора партийного центра «ЕР» Антона Родионова, активисты измеряли температуру людям, показывали путь и помогали заполнять необходимые документы. Эта работа ведется в ежедневном режиме уже на протяжении двух месяцев.

С октября 2021 года волонтеры партии «Единая Россия» помогают и круглосуточным прививочным пунктам. Они каждый день привозят медикам горячие пирожки и слойки, а также соки и фрукты.